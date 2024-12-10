Шахін: Боруссія Д на рівних із Барселоною і ми хочемо потрапити до топ-8

Тренер сподівається здолати Барселону.

Головний тренер Боруссії Д Нурі Шахін висловився напередодні матчу з Барселоною в ЛЧ.

"Ми на рівних із Барселоною і хочемо потрапити до топ-8, і якщо ми виграємо, то прояснимо картину, але для нас найважливіший турнір – це Бундесліга, бо це найчесніше змагання.

Наш пріоритет – фінішувати у першій вісімці, а потім отримати трохи везіння у жеребкуванні.

Проти Барси неможливо бути фаворитом, його немає. Це буде рівна гра, і є аргументи на користь обох команд. Важливо бути у формі.

Занепокоєння викликає багато. Барса — це не тільки Левандовскі, але і Френкі де Йонг, мій улюблений гравець. Ми повинні грати сміливо – подивимося, чи це спрацює", – сказав Шахін.