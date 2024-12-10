Алонсо: Інтер грає з великою зрілістю

Алонсо vs Індзагі.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився про наступний матч своєї команди з міланським Інтером в рамках 6-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "фармацевтів".

"Ми граємо проти однієї з найкращих команд Європи. Це буде великий виклик, який дасть зрозуміти, де ми знаходимося. Ми граємо вдома, на нашому стадіоні, з нашими вболівальниками, тому ми з нетерпінням чекаємо на це протистояння.

Інтер грає з великою зрілістю та контролем. Вони володіють великою кількістю навичок і слідують чіткій ідеї. У них є по два гравці майже на кожній позиції і дуже великий склад з відмінною якістю.

Справа не в особистостях, але Чалханоглу, безумовно, хороший гравець з великим впливом. Він багато розвинувся, добре розуміє гру і може грати на багатьох позиціях у півзахисті", — заявив Алонсо.

Матч між Баєром та Інтером відбудеться 10-го грудня, о 22:00 за київським часом.