Індзагі — перед грою з Баєром: Наш шлях у Лізі чемпіонів ідеальний

На нас очікує один з центральних матчів ігрового дня.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився про майбутній матч з леверкузенським Баєром в рамках 6-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт "нерадзуррі".

"Ми знаємо свій шлях: він був ідеальним. Ми знаємо, що з 17 очками можна закінчити в першій вісімці: з огляду на це і на те, що залишилося три гри, ми маємо обов'язково зробити все можливе у грі з Баєром.

На нас чекає зустріч з однією з найсильніших команд Європи, яка програла всього три гри за останні 16 місяців. Ми підготувалися до матчу з дуже, дуже сильною командою.

Статистика важлива. У Лізі чемпіонів в нас є певний результат за пропущеними голами, це правда. У лізі останнім часом ми дуже мало пропускаємо від суперників, нам потрібно бути послідовними у своїх виступах. Баєр - дуже технічна команда, яка не дозволяє робити багато на футбольному полі. Нам потрібно бути напоготові", — заявив Індзагі.

Матч між Баєром та Інтером відбудеться 10-го грудня, о 22:00 за київським часом.