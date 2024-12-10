Камб'язо пропустить гру Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті

Ювентус залишився без основного гравця.

Захисник туринського Ювентуса Андреа Камб'язо травмував гомілкостоп у матчі з італійської Серії А з Болоньєю (2:2). Про це повідомляє офіційний сайт "зебр".

Гравець зазнав пошкодження в 1-му таймі гри і був замінений на 13-й хвилині.

У понеділок туринський клуб повідомив, що у Камб'язо діагностовано розтягнення зв'язок гомілкостопа. Терміни відновлення захисника не уточнюються, проте він точно не зіграє з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів у середу.

Цього сезону Андреа Камб'язо відіграв за Ювентус 20 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.