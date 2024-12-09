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-
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-
10 грудня
22:00
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-
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-
10 грудня
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-
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-
10 грудня
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-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
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Гюттер: Арсенал — одна з найсильніших команд в світі

09 грудня 2024

Гюттер, getty images

"Монегаскам" буде вкрай важко у Лондоні.

Головний тренер Монако Адольф Гюттер висловився про майбутній матч з лондонським Арсеналом в рамках шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує австрійського фахівця офіційний сайт "монегасків".

"На поточному відрізку Арсенал є однією з найсильніших команд у світі, у їхньому складі зібрано багато зіркових виконавців. Мікель Артета проробляє бездоганну роботу на тренерському містку.

Навантаження, яке лягає на плечі їхніх суперників, величезне, але можу вас запевнити, що ми не збираємося відсиджуватися в обороні у зустрічі з ними. Ми їдемо в Лондон, щоб показати свою найкращу гру", — сказав Гюттер.
Матч між Арсеналом та Монако відбудеться 11-го грудня, о 22:00 за київським часом.

Джерело: ФК Монако

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