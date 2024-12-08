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-
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-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
Мілан
-
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Матч Шахтар — Баварія в Лізі чемпіонів обслуговуватиме бригада арбітрів із Туреччини

08 грудня 2024

Умут Мелер, Getty Images

Зустріч у німецькому Гельзенкірхені відбудеться вже у вівторок, 10 грудня.

Турецька бригада арбітрів була призначена УЄФА на матч Шахтаря проти Баварії в шостому турі основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25, передає офіційний сайт турніру.

Головним арбітром матчу буде 38-річний Умут Мелер. Ролі асистентів отримали Керем Ерсой і Серкан Олгунджан.

Четвертим рефері призначений Арда Кардешлер. Арбітром VAR буде Федаї Сан (Швейцарія).

Зазначимо, що цього сезону Мелер обслуговував матч Зальцбург — Динамо Київ (1:1) у плей-оф кваліфікації ЛЧ. Команди тоді отримали від нього сім жовтих карток.

Поєдинок Шахтар — Баварія відбудеться у вівторок, 10 грудня, на Арені АуфШальке в Гельзенкірхені. Початок — о 22:00.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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