Матч Шахтар — Баварія в Лізі чемпіонів обслуговуватиме бригада арбітрів із Туреччини

Зустріч у німецькому Гельзенкірхені відбудеться вже у вівторок, 10 грудня.

Турецька бригада арбітрів була призначена УЄФА на матч Шахтаря проти Баварії в шостому турі основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25, передає офіційний сайт турніру.

Головним арбітром матчу буде 38-річний Умут Мелер. Ролі асистентів отримали Керем Ерсой і Серкан Олгунджан.

Четвертим рефері призначений Арда Кардешлер. Арбітром VAR буде Федаї Сан (Швейцарія).

Зазначимо, що цього сезону Мелер обслуговував матч Зальцбург — Динамо Київ (1:1) у плей-оф кваліфікації ЛЧ. Команди тоді отримали від нього сім жовтих карток.

Поєдинок Шахтар — Баварія відбудеться у вівторок, 10 грудня, на Арені АуфШальке в Гельзенкірхені. Початок — о 22:00.