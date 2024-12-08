Основний захисник Реала пропустить матч проти Аталанти через травму

Поповнення лазарету мадридського клубу.

Мадридський Реал у шістнадцятому турі іспанської Ла Ліги здобув упевнену перемогу над каталонською Жироною на полі суперників.

Жирона — Реал 0:3 Відео голів та огляд матчу 07.12.2024

Однак цей результат дався команді Карло Анчелотті не без супутніх проблем.

Через пошкодження наприкінці другого тайму тренерський штаб "бланкос" був змушений замінити флангового захисника Ферлана Менді.

Як виявилось згодом, 29-річний виконавець зазнав м’язової травми, і тепер матиме певний період відновлення.

Через це Менді, як мінімум, не зможе взяти участь у прийдешній грі Ліги чемпіонів УЄФА проти бергамаської Аталанти на полі суперників.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Ферлан провів 16 матчів та віддав дві гольові передачі.