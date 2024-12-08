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-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
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Основний захисник Реала пропустить матч проти Аталанти через травму

08 грудня 2024

Ферлан Менді, Getty Images

Поповнення лазарету мадридського клубу.

Мадридський Реал у шістнадцятому турі іспанської Ла Ліги здобув упевнену перемогу над каталонською Жироною на полі суперників.

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Однак цей результат дався команді Карло Анчелотті не без супутніх проблем.

Через пошкодження наприкінці другого тайму тренерський штаб "бланкос" був змушений замінити флангового захисника Ферлана Менді.

Як виявилось згодом, 29-річний виконавець зазнав м’язової травми, і тепер матиме певний період відновлення.

Через це Менді, як мінімум, не зможе взяти участь у прийдешній грі Ліги чемпіонів УЄФА проти бергамаської Аталанти на полі суперників.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Ферлан провів 16 матчів та віддав дві гольові передачі.

Джерело: Фабріціо Романо

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