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-
10 грудня
19:45
Брюгге
-
Спортінг Лісабон
-
10 грудня
22:00
Шахтар
-
Баварія
-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
ПСЖ
-
10 грудня
22:00
РБ Лейпциг
-
Астон Вілла
-
10 грудня
22:00
Лілль
-
Штурм
-
11 грудня
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Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
Мілан
-
Црвена Звезда
-
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Мак Аллістер і Тімбер — у символічній команді тижня Ліги чемпіонів

28 листопада 2024

Мак Аллістер і Тімбер — у символічній команді тижня Ліги чемпіонів

УЄФА визначила символічну збірну з найкращих гравців п'ятого туру ЛЧ.

Матчі п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів підійшов до свого завершення, тому час підбити підсумки.

Як повідомляє пресслужба УЄФА, до символічної збірної тижня ЛЧ потрапили наступні гравці: Куївін Келлегер (Ліверпуль), Юррієн Тімбер (Арсенал), Кім Мін Чже (Баварія), Пау Кубарсі (Барселона), Рамі Бенсебаїні (Боруссія Д), Раде Крунич (Црвена Звезда), Алекс Мак Аллістер (Ліверпуль), Малік Тілльман (ПСВ), Флоріан Вірц (Баєр), Матео Ретегі (Аталанта) та Хуліан Альварес (Атлетіко).

Зазначимо, що голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник, який встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю здійснених сейвів, до символічної збірної не потрапив.

 

   