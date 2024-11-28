Мак Аллістер і Тімбер — у символічній команді тижня Ліги чемпіонів

УЄФА визначила символічну збірну з найкращих гравців п'ятого туру ЛЧ.

Матчі п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів підійшов до свого завершення, тому час підбити підсумки.

Як повідомляє пресслужба УЄФА, до символічної збірної тижня ЛЧ потрапили наступні гравці: Куївін Келлегер (Ліверпуль), Юррієн Тімбер (Арсенал), Кім Мін Чже (Баварія), Пау Кубарсі (Барселона), Рамі Бенсебаїні (Боруссія Д), Раде Крунич (Црвена Звезда), Алекс Мак Аллістер (Ліверпуль), Малік Тілльман (ПСВ), Флоріан Вірц (Баєр), Матео Ретегі (Аталанта) та Хуліан Альварес (Атлетіко).

Зазначимо, що голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник, який встановив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю здійснених сейвів, до символічної збірної не потрапив.