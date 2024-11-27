Спарта Прага
0
Атлетіко
6
26 листопада
19:45
Слован Братислава
2
Мілан
3
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
3
Феєнорд
3
26 листопада
22:00
Інтер
1
РБ Лейпциг
0
26 листопада
22:00
Янг Бойз
1
Аталанта
6
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
5
РБ Зальцбург
0
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
1
Арсенал
5
26 листопада
22:00
Баварія
1
ПСЖ
0
26 листопада
22:00
Барселона
3
Брест
0
26 листопада
22:00
Црвена Звезда
5
Штутгарт
1
27 листопада
19:45
Штурм
1
Жирона
0
27 листопада
19:45
Болонья
-
Лілль
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
Жирона
-
Ліверпуль
-
10 грудня
19:45
Динамо Загреб
-
Селтік
-
10 грудня
19:45
Брюгге
-
Спортінг Лісабон
-
10 грудня
22:00
Шахтар
-
Баварія
-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
ПСЖ
-
10 грудня
22:00
РБ Лейпциг
-
Астон Вілла
-
10 грудня
22:00
Лілль
-
Штурм
-
11 грудня
19:45
Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
Мілан
-
Црвена Звезда
-
11 грудня
22:00
Феєнорд
-
Спарта Прага
-
11 грудня
22:00

Ліверпуль — Реал: Лунін залишився в запасі, Нуньєс зіграє в старті

27 листопада 2024

Андрій Лунін, getty images

Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч Ліги чемпіонів.

В центральному матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Ліверпуль на своєму полі прийме Реал. В стартовому складі мадридців не знайшлось місця для Андрія Луніна, тоді як з перших хвилин зіграють Браїм Діас та Арда Гюлер.

У Ліверпуля відзначимо вихід в старті Бредлі на правому фланзі захисту, а також Дарвіна Нуньєса в атаці.

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Діас

Запасні: Ярош, Девіс, Гомес, Александер-Арнольд, Кванса, Елліотт, Ендо, Собослаї, Мортон, Гакпо

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Модрич, Камавінга, Беллінгем — Гюлер, Мбаппе, Діас

Запасні: Лунін, Фран, Янез, Вальєхо, Ф. Гарсія, Г. Гарсія, Агуадо Фасіо, Себальйос, Ендрік, Васкес

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.

команди
   