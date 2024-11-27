Ліверпуль — Реал: Лунін залишився в запасі, Нуньєс зіграє в старті

Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч Ліги чемпіонів.

В центральному матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Ліверпуль на своєму полі прийме Реал. В стартовому складі мадридців не знайшлось місця для Андрія Луніна, тоді як з перших хвилин зіграють Браїм Діас та Арда Гюлер.

У Ліверпуля відзначимо вихід в старті Бредлі на правому фланзі захисту, а також Дарвіна Нуньєса в атаці.

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Діас

Запасні: Ярош, Девіс, Гомес, Александер-Арнольд, Кванса, Елліотт, Ендо, Собослаї, Мортон, Гакпо

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Модрич, Камавінга, Беллінгем — Гюлер, Мбаппе, Діас

Запасні: Лунін, Фран, Янез, Вальєхо, Ф. Гарсія, Г. Гарсія, Агуадо Фасіо, Себальйос, Ендрік, Васкес

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.