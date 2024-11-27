Циганков повернувся до старту Жирони на матч проти Штурма в Лізі чемпіонів

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Штурм прийматиме Жирону.
Команди вже оголосили свої основні 11-ки. Місце в старті гостей знайшлося й для правого вінгера Віктора Циганкова:
Зазначимо, що 27-річний українець близько семи тижнів пропустив через травму, повернувшись на поле минулими вихідними. Нині на рахунку Циганкова один гол та один асист у дев'яти матчах у всіх турнірах цього сезону.
Свій стартовий склад оголосили й сьогоднішні господарі поля:
Поєдинок Штурм — Жирона розпочнеться о 19:45.