Стрічка новин

18:53

Циганков повернувся до старту Жирони на матч проти Штурма в Лізі чемпіонів

17:30

ПСВ — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 27.11.2024

16:08

Левандовські: Іноді я не вірив, що досягну такої вражаючої кількості голів у Лізі чемпіонів

15:41

Флік: Не вистачало трохи голодного бажання забивати більше голів від Барселони

13:04

Маркіньйос: Усі спірні рішення були на боці Баварії

12:44

Луїс Енріке: Шукаєте винного? Ви його вже знайшли, не хвилюйтесь

12:36

Левандовські став третім в історії після Роналду і Мессі, кому вдалося забити 100+ голів у Лізі чемпіонів

11:30

Манчестер Сіті встановив унікальний антирекорд Ліги чемпіонів через втрачену перевагу в три м'ячі проти Феєнорда

11:12

Ноєр: Атакувальні гравці так само задоволені перемогою 1:0 і "сухим" матчем, як і захисники

10:40

Компані: У Баварії очікування від вас завжди прості: вигравати кожну гру