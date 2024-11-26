Пушич: Намагатимемося атакувати та володіти мʼячем

Пресконференція головного тренера Шахтаря Маріно Пушича перед матчем Ліги чемпіонів із ПСВ.

У середу, 27 листопада, донецький Шахтар проведе виїзний поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде голландський ПСВ.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фельтінс Арена. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

До вашої уваги пресконференція головного тренера Шахтаря Маріно Пушича перед матчем Ліги чемпіонів із ПСВ.

Про інтерв’ю нідерландському De Telegraaf, де, можливо, Пушич натякнув, що может покинути Шахтар:

"Ні, справа не в цьому, йшлося про можливості, які були минулого літа, можливості залишити клуб та перейти до інших, одним з яких був Ліверпуль. Але я пояснив, чому я цього не зробив. Я маю контракт із Шахтарем на півтора року та наміри залишатися якомога довше, бо я відчуваю відповідальність – не тільки в загальному сенсі перед клубом, а й особливо перед моїми гравцями та людьми, які працюють у клубі. Попри всі ці труднощі й обставини в країні, я не така людина, що просто так піде. Перед нами велике майбутнє, а у футболі ти ніколи не знаєш, що буде, бо світ дуже непередбачуваний. Та я маю наміри залишатися в клубі якомога довше".

Про ПСВ:

"Чудова команда, яка багато забиває".

Проте, як Шахтар буде зупиняти ПСВ:

"Атакуючи його, як казав Йоган Кройф. Це найкраща стратегія. Звісно, якщо опонент гратиме краще, більше володітиме м’ячем або відсуне нас назад, тоді нам доведеться захищатися. Це не мій стиль, але навіть якщо це станеться, ти маєш бути організованим.

Це виклик для нас, тому що зараз у внутрішньому чемпіонаті ми – команда, яка завжди на сто процентів бере на себе ініціативу, забиває більше голів, створює більше нагод та більшість часу перебуває на чужій половині поля. І коли граєш з таким суперником у Лізі чемпіонів, ти знаєш, що тобі іноді доведеться також бути на своїй половині.

І маю сказати, що ми показуємо у великих матчах, що здатні й на це. Це не наш стиль, та якщо потрібно, ми повинні так грати. Але найкращий спосіб оборони, як я вже казав, це перехопити ініціативу і також атакувати, володіти м’ячем. Здається, так казав Йоган Кройф, найрозумніший тренер усіх часів. І він на 100 відсотків має рацію. Ми намагатимемося так діяти. Чи вийде в нас? Я не знаю, побачимо завтра".

Про Ірвінга Лосано:

"Відмінний гравець з чудовою кар’єрою. Він забив тут багато голів. Вінгер, який відрізняється від, наприклад, Ноа Ланга або Бакайоко, дуже рішучий, дуже швидкий, користується простором, уміє забивати. Футболіст, проти якого дуже важко грати. Я не знаю, чи гратиме він завтра, побачимо, але це фантастичний футболіст. Як і Сантьяго Хіменес. Чудовий нападник", — сказав Пушич.