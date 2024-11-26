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-
11 грудня
22:00
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-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
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Болонья
-
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Боруссія Дортмунд
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Левандовські забив 100-й гол у Лізі чемпіонів

26 листопада 2024

Роберт Левандовські, Getty Images

Ювілей польського бомбардира.

Сьогодні, 26-го листопада, Барселона в рамках Ліги чемпіонів приймає на своєму полі Брест.

На 10-й хвилині зустрічі пенальті заробив нападник Барселони Роберт Левандовські і сам же його реалізував. 
Цей гол став сотим для польського форварда в Лізі чемпіонів. 

Наразі триває 20-та хвилина зустрічі, каталонський клуб попереду з рахунком 1:0. 36-річний Левандовські зіграв 14 матчів за Барселону в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії, забив 15 голів і віддав дві гольові передачі. 

Контракт нападника з "синьо-гранатовими" розрахований до 30 червня 2026-го року з можливістю продовження ще на один сезон.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Барселона — Брест

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