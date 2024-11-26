Левандовські забив 100-й гол у Лізі чемпіонів

Ювілей польського бомбардира.

Сьогодні, 26-го листопада, Барселона в рамках Ліги чемпіонів приймає на своєму полі Брест.

На 10-й хвилині зустрічі пенальті заробив нападник Барселони Роберт Левандовські і сам же його реалізував.

Цей гол став сотим для польського форварда в Лізі чемпіонів.

Наразі триває 20-та хвилина зустрічі, каталонський клуб попереду з рахунком 1:0. 36-річний Левандовські зіграв 14 матчів за Барселону в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії, забив 15 голів і віддав дві гольові передачі.

Контракт нападника з "синьо-гранатовими" розрахований до 30 червня 2026-го року з можливістю продовження ще на один сезон.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Барселона — Брест.