Левандовські забив 100-й гол у Лізі чемпіонів

Сьогодні, 26-го листопада, Барселона в рамках Ліги чемпіонів приймає на своєму полі Брест.
На 10-й хвилині зустрічі пенальті заробив нападник Барселони Роберт Левандовські і сам же його реалізував.
Цей гол став сотим для польського форварда в Лізі чемпіонів.
Наразі триває 20-та хвилина зустрічі, каталонський клуб попереду з рахунком 1:0. 36-річний Левандовські зіграв 14 матчів за Барселону в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії, забив 15 голів і віддав дві гольові передачі.
Контракт нападника з "синьо-гранатовими" розрахований до 30 червня 2026-го року з можливістю продовження ще на один сезон.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Барселона — Брест.