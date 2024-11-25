Індзагі: Турнірна таблиця не відображає того, як Лейпциг грав у Лізі чемпіонів

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився про наступний матч своєї команди з РБ Лейпциг в рамках 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт "нерадзуррі".
"Лейпциг вже шість років у Лізі чемпіонів і вони були в півфіналі 2020 року. В них був другий найкращий захист у Бундеслізі до цієї суботи. Це дуже якісна команда, і вони заслуговували на більше в останніх кількох матчах.
Це впізнавана й організована команда з якісними гравцями, і турнірна таблиця не відображає того, як вони грали в Лізі чемпіонів, тоді як у Бундеслізі ситуація інша. Ми знаємо, що нам протистоїть дуже сильна команда.
Мені пощастило потрапити у великий клуб і знайти тут видатну групу гравців. Ми усвідомлюємо, що вже зробили і що нам належить зробити в майбутньому. В нас завжди найвищі цілі.
Я хочу продовжувати успішно працювати з Інтером, тому що у мене тут видатний склад, який продовжує приносити радість нашим вболівальникам та клубу", — заявив Індзагі.
Матч між Інтером та РБ Лейпциг відбудеться 26-го листопада, о 22:00 за київським часом.