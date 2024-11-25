Індзагі: Турнірна таблиця не відображає того, як Лейпциг грав у Лізі чемпіонів

Важкий матч для "нерадзуррі".

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився про наступний матч своєї команди з РБ Лейпциг в рамках 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт "нерадзуррі".

"Лейпциг вже шість років у Лізі чемпіонів і вони були в півфіналі 2020 року. В них був другий найкращий захист у Бундеслізі до цієї суботи. Це дуже якісна команда, і вони заслуговували на більше в останніх кількох матчах.

Це впізнавана й організована команда з якісними гравцями, і турнірна таблиця не відображає того, як вони грали в Лізі чемпіонів, тоді як у Бундеслізі ситуація інша. Ми знаємо, що нам протистоїть дуже сильна команда.