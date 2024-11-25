Компані: Найближчим часом багато гравців ПСЖ досягнуть рівня Мессі та Ібрагімовича

Бельгійський фахівець відзначив талановитих гравців найближчого суперника.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про майбутній матч з ПСЖ в рамках 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує бельгійського фахівця RMC Sport.

"Ми гратимемо з одним із найбільших клубів Європи. У них чудові гравці та тренер світового класу. Це дуже талановита команда. У найближчі роки багато гравців ПСЖ досягнуть рівня Мессі, Неймара та Ібрагімовича.

Вони ніколи не залишають багато простору між лініями, їхній пресинг дуже агресивний. Коли вони володіють м'ячем, то чітко діють при підході до воріт. У командних діях вони дуже сильні", — сказав Компані.

Матч між Баварією та ПСЖ відбудеться 26-го листопада, о 22:00 за київським часом.