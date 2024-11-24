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-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
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-
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22:00
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-
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-
26 листопада
22:00
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-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
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Болонья
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Українська бригада арбітрів учетверте в історії отримала призначення на матч Ліги чемпіонів

24 листопада 2024

Микола Балакін, УАФ

Українські судді обслуговуватимуть матч 5-го туру ЛЧ між Баєром та Зальцбургом.

У рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА леверкузенський Баєр прийматиме австрійський Зальцбург на БайАрені.

Як повідомляє пресслужба УАФ, цей матч обслуговуватиме українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

Асистуватимуть на лініях йому традиційно Олександр Беркут та Віктор Матяш, а четвертим арбітром виступить Віталій Романов.

Зазначається, що за роботу системи VAR відповідатимуть іспанець Гільєрмо Куадра Фернандес та італієць Валеріо Маріні.

Матч Баєр Леверкузен – Зальцбург відбудеться у вівторок, 26 листопада. Початок — о 22:00 за київським часом.

Для українських рефері це четверте в історії призначення на матч Ліги чемпіонів. У 1998 році головним арбітром зустрічі Атлетік — Русенборг був Василь Мельничук, а Микола Балакін уже має досвід роботи на двох поєдинках: Реал Сосьєдад — Зальцбург у 2023 році та Спарта — Брест у попередньому турі нинішнього розіграшу турніру.

Джерело: УАФ

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