Українська бригада арбітрів учетверте в історії отримала призначення на матч Ліги чемпіонів

У рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА леверкузенський Баєр прийматиме австрійський Зальцбург на БайАрені.
Як повідомляє пресслужба УАФ, цей матч обслуговуватиме українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.
Асистуватимуть на лініях йому традиційно Олександр Беркут та Віктор Матяш, а четвертим арбітром виступить Віталій Романов.
Зазначається, що за роботу системи VAR відповідатимуть іспанець Гільєрмо Куадра Фернандес та італієць Валеріо Маріні.
Матч Баєр Леверкузен – Зальцбург відбудеться у вівторок, 26 листопада. Початок — о 22:00 за київським часом.
Для українських рефері це четверте в історії призначення на матч Ліги чемпіонів. У 1998 році головним арбітром зустрічі Атлетік — Русенборг був Василь Мельничук, а Микола Балакін уже має досвід роботи на двох поєдинках: Реал Сосьєдад — Зальцбург у 2023 році та Спарта — Брест у попередньому турі нинішнього розіграшу турніру.