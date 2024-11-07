Кейн: Баварії трохи не вистачало холоднокровності, щоб забити більше

Мінімальна перемога "ротен".

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн прокоментував мінімальну перемогу над лісабонською Бенфікою (1:0) в матчі 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує зіркового англійця офіційний сайт УЄФА.

"Ми повністю домінували. Бенфіка майже нічого не створила. Дуже добре, що ми перемогли. Нам трохи не вистачало холоднокровності в останній третині, щоб забити більше.

Ми провели багато матчів за короткий проміжок часу, тому дуже приємно, що в нас була домінуюча перевага.

Домінувати проти суперника рівня Бенфіки, говорить про те, що ми рухаємося у правильному напрямку. Наразі в нас дуже хороший настрій, який ми повинні перенести у внутрішні змагання", — сказав Кейн.