Лаутаро: Хочемо домогтися всього — цього вимагає історія клубу

"Нерадзуррі" впевнено йдуть у ЛЧ.

Капітан міланського Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував перемогу над Арсеналом (1:0) в рамках 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує аргентинця офіційний сайт УЄФА.

"Найкраще з цього матчу — це три очки, командний дух та проявлене на полі прагнення боротися. Ці матчі в підсумковій таблиці будуть дуже важливими. Ми не пропустили жодного м'яча, і це плюс, оскільки в чемпіонаті пропускали занадто багато.

Ми задоволені: у цьому турнірі все залежить від дрібниць, і нам потрібно далі підвищувати планку. Хочемо домогтися всього — цього вимагає історія клубу. Хочу виграти все, що тільки можливо, заради цього ми й працюємо", — сказав Лаутаро.