Артета: Пишаюся нашим домінуванням проти такого суперника, як Інтер

Перший пропущений гол "канонірів" у поточному сезоні ЛЧ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки програного матчу міланському Інтеру (0:1) в рамках 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Я дуже пишаюся своїми гравцями, тим домінуванням, яке ми показали. З нами вчинили дуже жорстоко, це очевидно.

Якщо ви призначаєте пенальті, то в іншому епізоді (зіткнення Біссека з Гаверцем в кінцівці 2-го тайму — прим.) також потрібно його призначати, тому що гравця б'ють у голову. Ніякого відскоку немає, у штрафному не можна зробити нічого, щоб ухилитися. Якщо цей пенальті призначено, то в іншому епізоді він також має бути.

Ми повинні були забити щонайменше пару м'ячів. Моя команда добре грала, ми були собою. Кожне рішення у штрафному має значення. Судячи з нашої сьогоднішньої гри, ми здатні обіграти Челсі на вихідних", — сказав Артета.