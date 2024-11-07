Слован Братислава
1
Динамо Загреб
4
05 листопада
19:45
ПСВ
4
Жирона
0
05 листопада
19:45
Селтік
3
РБ Лейпциг
1
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
1
Штурм
0
05 листопада
22:00
Ліверпуль
4
Баєр Леверкузен
0
05 листопада
22:00
Лілль
1
Ювентус
1
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
1
Мілан
3
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
4
Манчестер Сіті
1
05 листопада
22:00
Болонья
0
Монако
1
05 листопада
22:00
Брюгге
1
Астон Вілла
0
06 листопада
19:45
Шахтар
2
Янг Бойз
1
06 листопада
19:45
Інтер
1
Арсенал
0
06 листопада
22:00
Феєнорд
1
РБ Зальцбург
3
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
2
Барселона
5
06 листопада
22:00
ПСЖ
1
Атлетіко
2
06 листопада
22:00
Баварія
1
Бенфіка
0
06 листопада
22:00
Штутгарт
0
Аталанта
2
06 листопада
22:00
Спарта Прага
1
Брест
2
06 листопада
22:00
Слован Братислава
-
Мілан
-
26 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Атлетіко
-
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
-
Феєнорд
-
26 листопада
22:00
Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
Барселона
-
Брест
-
26 листопада
22:00
Штурм
-
Жирона
-
27 листопада
19:45
Црвена Звезда
-
Штутгарт
-
27 листопада
19:45
Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
Болонья
-
Лілль
-
27 листопада
22:00

Артета: Пишаюся нашим домінуванням проти такого суперника, як Інтер

07 листопада 2024

Артета, getty images

Перший пропущений гол "канонірів" у поточному сезоні ЛЧ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки програного матчу міланському Інтеру (0:1) в рамках 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Я дуже пишаюся своїми гравцями, тим домінуванням, яке ми показали. З нами вчинили дуже жорстоко, це очевидно.

Якщо ви призначаєте пенальті, то в іншому епізоді (зіткнення Біссека з Гаверцем в кінцівці 2-го тайму — прим.) також потрібно його призначати, тому що гравця б'ють у голову. Ніякого відскоку немає, у штрафному не можна зробити нічого, щоб ухилитися. Якщо цей пенальті призначено, то в іншому епізоді він також має бути.
Ми повинні були забити щонайменше пару м'ячів. Моя команда добре грала, ми були собою. Кожне рішення у штрафному має значення. Судячи з нашої сьогоднішньої гри, ми здатні обіграти Челсі на вихідних", — сказав Артета.
Раніше Сімоне Індзагі висловився про гру з Арсеналом.

Джерело: BBC

команди
   