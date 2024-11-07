Індзагі: Інтер обіграв відмінного суперника

Міланський гранд досі не пропускає в Лізі чемпіонів.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі прокоментував мінімальну перемогу над лондонським Арсеналом (1:0) в матчі 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить TuttoMercatoWeb.

"Низький захисний блок Інтера? Це розвиток матчу, коли зустрічаєшся з таким суперником, це можливо. Арсенал високо пресингує суперника, змушує захищатися низько.

Ми добре діяли і ні в чому не поступалися, знали, що Арсенал смертельний у деяких моментах. Ми обіграли відмінного суперника. Ця команда зарекомендувала себе як топ-клуб.

Черговий матч "на нуль"? Ми усвідомлюємо важливість цього факту, сьогодні про це потрібно було пам'ятати перед стадіоном, який підбурював нас, і було приємно заслужити оплески. Знаємо, як важливо не пропускати голи, навіть для кращої різниці м'ячів", — заявив Індзагі.

Зазначимо, що Інтер після чотирьох зіграних турів у загальному етапі ЛЧ не пропустив жодного м'яча.