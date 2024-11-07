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-
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-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
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-
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-
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-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
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-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
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-
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-
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Енріке — про поразку від Атлетіко: Результат матчу абсолютно несправедливий

07 листопада 2024

Енріке, getty images

ПСЖ не зміг втілити свою перевагу в позитивний результат.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про поразку у матчі 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з мадридським Атлетіко (1:2). Цитує іспанського фахівця RMC Sport.

"У мене просто немає слів. Думаю, що у всіх трьох наших домашніх матчах ми були набагато сильнішими за суперників, але цього разу нам не пощастило.

Завтра ми встанемо і підемо далі. Залишилося чотири матчі. Поки в нас ще залишаються ігри, ми будемо боротися до кінця. Але це важко пояснити.
Я у футболі понад 30 років, але не можу цього пояснити. Це просто невезіння. Ми були набагато сильніші за нашого суперника. Результат абсолютно несправедливий", — сказав Енріке.

Джерело: RMC

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