Енріке — про поразку від Атлетіко: Результат матчу абсолютно несправедливий

ПСЖ не зміг втілити свою перевагу в позитивний результат.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про поразку у матчі 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з мадридським Атлетіко (1:2). Цитує іспанського фахівця RMC Sport.

"У мене просто немає слів. Думаю, що у всіх трьох наших домашніх матчах ми були набагато сильнішими за суперників, але цього разу нам не пощастило.

Завтра ми встанемо і підемо далі. Залишилося чотири матчі. Поки в нас ще залишаються ігри, ми будемо боротися до кінця. Але це важко пояснити.

Я у футболі понад 30 років, але не можу цього пояснити. Це просто невезіння. Ми були набагато сильніші за нашого суперника. Результат абсолютно несправедливий", — сказав Енріке.