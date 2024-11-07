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-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
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-
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-
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-
27 листопада
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-
27 листопада
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-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
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-
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-
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Сімеоне — після перемоги над ПСЖ: Після пропущеного голу Атлетіко міг поплисти, але цього не сталося

07 листопада 2024

Сімеоне, getty images

"Індіанці" вирвали перемогу в Парижі.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу над ПСЖ (2:1) в рамках 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує аргентинського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"У нас не було п'ятьох захисників, але, незважаючи на це, ми показали силу. Ми пропустили після помилки під час розіграшу м'яча у штрафному, команда могла поплисти, але цього не сталося — ми продовжували грати у свій футбол.

Приголомшливий гол Моліни — плід спільних зусиль. У матчі з Ліллем ми не реалізували багато моментів. Сьогодні була протилежна ситуація.
Ми доклали величезних зусиль. Я радий, що зміг підбадьорити команду, випустивши на заміну Ліно, Корреа та Рейнілду. Ми не відхилялися від плану на гру й оборонялися належним чином", — сказав Ель Чоло.
Раніше повідомлялося, що Атлетіко подав скаргу в УЄФА.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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