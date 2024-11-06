Інтер — Арсенал: Зінченко, Барелла та Мхітарян залишились в запасі

Стали відомі склади команд на матч.

В рамках поєдинку 4 туру Ліги чемпіонів Інтер прийме на своєму полі Арсенал. Мікель Артета залишив в запасі Олександра Зінченко, також відзначимо, що на полі може з'явитися Мартін Едегор. У Інтера в запасі — Ніколо Барелла та Генріх Мхітарян.

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Біссек — Думфріс, Фраттезі, Чалханоглу, Зелінські, Дарміан — Мартінес, Таремі

Запасні: Ді Дженнаро, Мартінес, Ачербі, Дімарко, Бастоні, Б'юкенен, Асллані, Мхітарян, Барелла, Арнаутович, Тюрам

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер — Гаверц, Парті, Меріно — Сака, Троссар, Мартінеллі

Запасні: Нето, Сетфорд, Ківьор, Зінченко, Льюїс-Скеллі, Жоржиньо, Нванері, Робінсон, Едегор, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі, Жезус

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.