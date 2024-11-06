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-
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-
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
-
Феєнорд
-
26 листопада
22:00
Інтер
-
РБ Лейпциг
-
26 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
-
РБ Зальцбург
-
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Арсенал
-
26 листопада
22:00
Баварія
-
ПСЖ
-
26 листопада
22:00
Барселона
-
Брест
-
26 листопада
22:00
Штурм
-
Жирона
-
27 листопада
19:45
Црвена Звезда
-
Штутгарт
-
27 листопада
19:45
Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
Болонья
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-
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Інтер — Арсенал: Зінченко, Барелла та Мхітарян залишились в запасі

06 листопада 2024

Олександр Зінченко, getty images

Стали відомі склади команд на матч.

В рамках поєдинку 4 туру Ліги чемпіонів Інтер прийме на своєму полі Арсенал. Мікель Артета залишив в запасі Олександра Зінченко, також відзначимо, що на полі може з'явитися Мартін Едегор. У Інтера в запасі — Ніколо Барелла та Генріх Мхітарян.

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Біссек — Думфріс, Фраттезі, Чалханоглу, Зелінські, Дарміан — Мартінес, Таремі

Запасні: Ді Дженнаро, Мартінес, Ачербі, Дімарко, Бастоні, Б'юкенен, Асллані, Мхітарян, Барелла, Арнаутович, Тюрам

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер — Гаверц, Парті, Меріно — Сака, Троссар, Мартінеллі

Запасні: Нето, Сетфорд, Ківьор, Зінченко, Льюїс-Скеллі, Жоржиньо, Нванері, Робінсон, Едегор, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі, Жезус

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.

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