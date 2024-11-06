ПСВ — Жирона 4:0 Відео голів та огляд матчу 05.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 5 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський ПСВ на власному полі приймав каталонську Жирону і завдав розгрому суперникам із рахунком 4:0.

Перший тайм цього протистояння гості намагались проводити із суперниками на рівних, однак пропустили два м’ячі й поставили себе в скрутне становище.

А вже після перерви друге попередження отримав капітан Жирони Арнау Мартінес, тож команда Мічела просто розвалилась.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСВ — Жирона у рамках 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

ПСВ — Жирона 4:0

Голи: Фламінго, 16, Тіл, 33, Бакайоко, 83, Крейчі (аг), 89

ПСВ: Бенітес — Карсдорп (Оппегор, 71), Фламінго, Боскальї, Дамс (Сайбарі, 71) — Тіл (Бабаді, 85), Жуніор, Тіл (Бабаді, 85) — Бакайоко, де Йонг (Пепі, 85), Ланг (Дріуш, 63)

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Лопес, Крейчі, Блінд — Клуа Оя (Лопес, 79), Еррера (Хуанпе, 61), ван де Бек (Ромеу, 61) — Хіль (Кім, 79), Гутьєррес — Міовські (Стуані, 67)

Попередження: Йонг, Карсдорп, Дамс, Бакайоко — Мартінес, Хіль, Стуані, Гассаніга

Мартінес, 55.