ПСВ розгромив Жирону без Циганкова

05 листопада 2024

ПСВ - Жирона, Getty Images

Клуб з Ейндховена здобув впевнену перемогу.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів ПСВ приймав Жирону. 

Господарі розгромили гостей, відправивши чотири голи у ворота каталонського клубу. Зазначимо, що українець Віктор Циганков пропустив матч через травму.

ПСВ — Жирона 4:0
Голи: Фламінго, 16, Тіл, 33, Бакайоко, 83, Крейчі (аг), 89

ПСВ: Бенітес — Карсдорп (Оппегор, 71), Фламінго, Боскальї, Дамс (Сайбарі, 71) — Тіл (Бабаді, 85), Жуніор, Тіл (Бабаді, 85) — Бакайоко, де Йонг (Пепі, 85), Ланг (Дріуш, 63)

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Лопес, Крейчі, Блінд — Клуа Оя (Лопес, 79), Еррера (Хуанпе, 61), ван де Бек (Ромеу, 61) — Хіль (Кім, 79), Гутьєррес — Міовські (Стуані, 67)

Попередження: Йонг, Карсдорп, Дамс, Бакайоко — Мартінес, Хіль, Стуані, Гассаніга

Вилучення: Мартінес, 55.

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