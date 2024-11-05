ПСВ розгромив Жирону без Циганкова

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів ПСВ приймав Жирону.
Господарі розгромили гостей, відправивши чотири голи у ворота каталонського клубу. Зазначимо, що українець Віктор Циганков пропустив матч через травму.
ПСВ — Жирона 4:0
Голи: Фламінго, 16, Тіл, 33, Бакайоко, 83, Крейчі (аг), 89
ПСВ: Бенітес — Карсдорп (Оппегор, 71), Фламінго, Боскальї, Дамс (Сайбарі, 71) — Тіл (Бабаді, 85), Жуніор, Тіл (Бабаді, 85) — Бакайоко, де Йонг (Пепі, 85), Ланг (Дріуш, 63)
Жирона: Гассаніга — Мартінес, Лопес, Крейчі, Блінд — Клуа Оя (Лопес, 79), Еррера (Хуанпе, 61), ван де Бек (Ромеу, 61) — Хіль (Кім, 79), Гутьєррес — Міовські (Стуані, 67)
Попередження: Йонг, Карсдорп, Дамс, Бакайоко — Мартінес, Хіль, Стуані, Гассаніга
Вилучення: Мартінес, 55.