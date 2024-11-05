Стрічка новин

21:55

ПСВ розгромив Жирону без Циганкова

20:59

Пушич: Дуже важливо забити саме в поєдинку з Янг Бойз, аби послабити той тиск, який відчувають гравці

20:57

Луїс Діас та Джонс — у стартовому складі Ліверпуля на матч проти Баєра

20:46

Лунін зіграє з перших хвилин проти Мілана

19:10

Ігнатенко — у старті Слована на матч Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб

18:55

Луїс Енріке: Атлетіко — одна з найскладніших команд, що має велику історію в Європі

17:12

Індзагі: Хочемо не дозволити Арсеналу володіти м'ячем

15:29

Фонсека: Матч із Реалом — це шанс показати нашу якість і те, як ми ростемо

13:45

Матчі єврокубків цього тижня розпочнуться з хвилини мовчання

12:51

Слот: Баєр цього сезону настільки ж сильний, але просто їм трохи не щастить