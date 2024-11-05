Пушич: Дуже важливо забити саме в поєдинку з Янг Бойз, аби послабити той тиск, який відчувають гравці

Керманич Шахтаря дав свій коментар щодо наступного матчу "гірників" у Лізі чемпіонів.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич поспілкувався з представниками ЗМІ перед поєдинком з Янг Бойз у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

Керманич "гірників" висловився щодо важливості майбутнього матчу з турнірної точки зору, морального та фізичного стану команди, а також охарактеризував суперника.

"Кожна гра є важливою. І, звісно, ми хочемо перемогти в цьому матчі, адже в такому разі збільшимо свої шанси на досягнення головної мети. Усе можливо в новому форматі Ліги чемпіонів. Як я казав раніше, поєдинок з Янг Бойз — це гра проти дуже хорошої команди. І обидва клуби мають потребу в очках, тому це буде цікаве протистояння.

Ми перебуваємо в сильній фізичній і ментальній формі. Про це я не турбуюсь. Ми добре грали в останніх матчах, і команда в досить гарному стані, аби йти на битву з Янг Бойз. І, звісно, у нас є ротація складу: в останніх двох-трьох поєдинках на поле виходили майже всі футболісти і показали доволі хорошу гру. Отже, ми в гарній фізичній формі й також сильні ментально, що дозволяє нам добре почуватися перед цією битвою.

Передусім, Янг Бойз — постійний учасник Ліги чемпіонів та Ліги Європи, команда, яка грає багато матчів на такому рівні. Якщо говорити про клуб загалом, то, звичайно, вони не просто так потрапили до Ліги чемпіонів. Вони грають у вертикальний футбол, дуже швидкі футболісти, добре організована команда, що чинить багато тиску на суперника. Побачимо, хто переможе в цьому плані. Ми так само будемо грати в певному стилі. Тому, як я й казав, це дуже гарний опонент і це буде цікава гра.

Результати в інших змаганнях ні про що мені не говорять, тому що Ліга чемпіонів є турніром абсолютно відмінним від інших. Це інша мотивація для гравців. Янг Бойз три тижні тому змінив тренера, відбулося три матчі з новим наставником. Команда дійсно не випадково потрапила до Ліги чемпіонів — у неї багато якісних моментів, її дуже складно перемогти. І хоча суперник не так добре почав цей турнір, та це ні про що не говорить. Це сильний опонент, і нам слід бути на нашому максимальному рівні, щоб здобути позитивний результат.

Що слід зробити, щоб почати забивати та здобувати його? Відповідь дуже проста: ми маємо створювати багато моментів біля воріт суперника, аби забити один чи два голи, і це змінить ситуацію. Це досить легко сказати, але значно складніше зробити. Для мене як тренера дуже важливо, аби ми створювали чимало нагод та показували гарний футбол — це те, що зробить мене щасливим. І, звісно, реалізація має бути на високому рівні, якщо ви хочете пройти далі в турнірі. Проте на найвищому рівні змагань, рівні Ліги чемпіонів, цього значно важче досягти. Звичайно ж, ми будемо намагатися створювати якомога більше моментів, наприклад, як це було в матчі з Арсеналом, де ми мали гарні шанси. Утім, забити гол буває також непросто. Як на мене, буде дуже важливим забити саме в цьому поєдинку, аби послабити той тиск, який відчувають гравці. Давайте я скажу так: якщо ми реалізуємо більше 50 відсотків наших моментів, це буде чудово і тоді ми точно виграємо.

Можливо, я просто пожартував, сказавши після матчу з Чорноморцем, що наступну гру можу провести без нападника взагалі. Вирішуйте самі, що я мав на увазі. Ви побачите все завтра", — цитує слова Пушича офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар — Янг Бойз у ЛЧ відбудеться завтра, 6 листопада, розпочавшись о 19:45.