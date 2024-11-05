Індзагі: Хочемо не дозволити Арсеналу володіти м'ячем

Коментар італійського фахівця.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі поспілкувався з журналістами перед матчем з Арсеналом.

"Ми знаємо, що зараз граємо добре, в останніх восьми матчах у нас сім перемог і одна нічия. Ми розуміємо, що на нас чекає завтра, тому що Арсенал входить до числа найкращих команд Європи, але нам доведеться зіграти за своїх уболівальників, тому віримо у свої сили.

Хочемо забрати завтра м'яч під свій контроль, тому що Арсенал максимально небезпечний, якщо надати їм володіння.

Новий формат Ліги чемпіонів? Він набагато складніший, тому що раніше ми готувалися тільки до трьох команд, а тепер до восьми. Звичайно, якщо це допоможе поліпшити видовищність, то ми тільки раді", — цитує Індзагі прес-служба УЄФА.

Матч Інтер — Арсенал пройде 6 листопада о 22:00.