Луїс Енріке: Атлетіко — одна з найскладніших команд, що має велику історію в Європі

Коментар іспанського фахівця.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке схвально висловився про тренера Атлетіко Дієго Сімеоне напередодні очного матчу в Лізі чемпіонів.

"Я дуже добре знаю Дієго Сімеоне, і як колишнього гравця, і як тренера. Я захоплювався його роботою в Атлетіко протягом багатьох років, це доводить його великий талант.

Кожен гравець повинен робити свій внесок у команду, ми повинні досягати наших цілей як колектив і не залежати від будь-якого конкретного гравця. Атлетіко — одна з найскладніших команд, що має велику історію в Європі", — цитує Енріке прес-служба УЄФА.

Матч ПСЖ — Атлетіко відбудеться 6 листопада. Початок — о 22:00.