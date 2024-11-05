Фонсека: Матч із Реалом — це шанс показати нашу якість і те, як ми ростемо

Керманич Мілана висловився про майбутній матч із Міланом у Лізі чемпіонів.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату на Сантьяго Бернабеу зіграють мадридський Реал та Мілан.

Головний тренер "россонері" Паулу Фонсека поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з іспанським грандом.

"До такого матчу підходиш з великою мотивацією — це велика можливість. Ми зустрічаємося з командою, яка завжди входить до фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів, але ми робимо це мужньо.

Щоб виграти такий матч, нам потрібно добре захищатися, володіти м'ячем та створювати небезпечні моменти. Матч із Реалом — це шанс показати нашу якість і те, як ми ростемо”, — цитує слова Паулу Фонсеки офіційний сайт УЄФА.

Матч між Реалом та Міланом відбудеться 5-го листопада, о 22:00 за київським часом.