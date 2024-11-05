Матчі єврокубків цього тижня розпочнуться з хвилини мовчання

Стихійне лихо в Іспанії забрало понад 200 життів.

Усі матчі єврокубків, які пройдуть цього тижня, розпочинатимуться з хвилини мовчання на згадку про загиблих внаслідок жахливих повеней в Іспанії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

"Цього тижня УЄФА проведе хвилину мовчання на всіх матчах клубних змагань на згадку про жертв смертоносних повеней у Валенсії та про всіх постраждалих у регіоні та за його межами", — йдеться у повідомленні організаторів турніру.

Нагадаємо, цього тижня пройдуть матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, у яких візьмуть участь донецький Шахтар та київське Динамо.

На даний момент кількість загиблих в результаті шторму DANA перевищила 211 осіб.