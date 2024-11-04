Циганков не потрапив у заявку Жирони на матч з ПСВ

Український вінгер продовжує відновлення після травми.

Жирона на своєму офіційному сайті опублікувала заявку на майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти ПСВ.

У заявку команди Мічела не потрапив український вінгер Віктор Циганков, який, незважаючи на очікування ЗМІ, все ще продовжує відновлення від травми, працюючи у загальній групі каталонського колективу.

Після трьох турів Жирона набрала три очки і посідає 24 місце у Лізі чемпіонів, а у ПСВ два бали та 28 рядок.

Матч ПСВ – Жирона відбудеться завтра, 5 листопада, о 19:45 за Києвом.

Зазначимо, раніше Циганков потрапив у заявку збірної України на найближчі матчі Ліги націй.