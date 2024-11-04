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-
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-
05 листопада
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-
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-
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-
Мілан
-
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-
Янг Бойз
-
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-
Астон Вілла
-
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-
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-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
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-
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Баварія цікавиться півзахисником Бернлі

04 листопада 2024

Колеошо, getty images

Компані потрібен колишній підопічний.

Мюнхенська Баварія виявляє інтерес до півзахисника англійського Бернлі Луки Калеошо. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, можливий трансфер 20-річного італійця вже аналізувався й обговорювався в мюнхенському клубі.

Футболіст знайомий головному тренеру Баварії Венсану Компані, при якому він провів 15 матчів в АПЛ минулого сезону.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.
Цього сезону Лука Колеошо відіграв за Бернлі 11 матчів та забив два голи.

Джерело: Флоріан Плеттенберг

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