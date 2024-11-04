Баварія цікавиться півзахисником Бернлі

Компані потрібен колишній підопічний.

Мюнхенська Баварія виявляє інтерес до півзахисника англійського Бернлі Луки Калеошо. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, можливий трансфер 20-річного італійця вже аналізувався й обговорювався в мюнхенському клубі.

Футболіст знайомий головному тренеру Баварії Венсану Компані, при якому він провів 15 матчів в АПЛ минулого сезону.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Лука Колеошо відіграв за Бернлі 11 матчів та забив два голи.