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-
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22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
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-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
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-
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-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
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-
06 листопада
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Анчелотті — перед матчем з Міланом: Дуже складно готуватися до матчу на фоні трагедії, що відбувається в Валенсії

04 листопада 2024

Анчелотті, getty images

На нас чекає один з центральних матчів туру.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відвідав передматчеву прес-конференцію напередодні зустрічі з італійським Міланом в рамках 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".

"Дуже складно готуватися до матчу на фоні трагедії, що відбувається в Валенсії. Не завжди виходить працювати головою. Неминуче це стосується кожного. Ви чуєте і читаєте, що сталося, і це щось неймовірне та жахливе. Ми готувалися до цього матчу, тому що ми професіонали та постараємося зіграти його і виграти. Це те, що ми повинні зробити.

Політика — дуже складна тема не тільки в Іспанії, а й у всіх країнах. Я не знаю, у чому в цьому випадку провина політиків, але я розумію розчарування людей, які втратили все.

Насправді ми не хочемо говорити про футбол, тому що порівняно з тим, що сталося у Валенсії, він не важливий. Це наша професія, і ми рухаємося вперед, але все відходить на другий план", — заявив Анчелотті.

Матч між Реалом та Міланом відбудеться 5-го листопада, о 22:00 за київським часом.

Джерело: ФК Реал

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