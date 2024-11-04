Анчелотті — перед матчем з Міланом: Дуже складно готуватися до матчу на фоні трагедії, що відбувається в Валенсії

На нас чекає один з центральних матчів туру.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відвідав передматчеву прес-конференцію напередодні зустрічі з італійським Міланом в рамках 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".

"Дуже складно готуватися до матчу на фоні трагедії, що відбувається в Валенсії. Не завжди виходить працювати головою. Неминуче це стосується кожного. Ви чуєте і читаєте, що сталося, і це щось неймовірне та жахливе. Ми готувалися до цього матчу, тому що ми професіонали та постараємося зіграти його і виграти. Це те, що ми повинні зробити.

Політика — дуже складна тема не тільки в Іспанії, а й у всіх країнах. Я не знаю, у чому в цьому випадку провина політиків, але я розумію розчарування людей, які втратили все.

Насправді ми не хочемо говорити про футбол, тому що порівняно з тим, що сталося у Валенсії, він не важливий. Це наша професія, і ми рухаємося вперед, але все відходить на другий план", — заявив Анчелотті.

Матч між Реалом та Міланом відбудеться 5-го листопада, о 22:00 за київським часом.