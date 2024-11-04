Куртуа — поза заявкою Реала на матч з Міланом

Лунін в старті!

Мадридський Реал оголосив офіційну заявку на матч 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з італійським Міланом.

Зазначимо, що до списку гравців, які готуються до матчу з "россонері" не потрапив бельгійський воротар Тібо Куртуа, що практично забезпечує участь у цьому матчі українському голкіперу Андрію Луніну.

Матч між Реалом та Міланом відбудеться 5-го листопада, о 22:00 за київським часом.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал три матчі, пропустив п'ять голів та відіграв одного разу "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Анчелотті порадив Куртуа не поспішати з поверненням на футбольне поле.