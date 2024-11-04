Монако
5
Црвена Звезда
1
22 жовтня
19:45
Мілан
3
Брюгге
1
22 жовтня
19:45
Жирона
2
Слован Братислава
0
22 жовтня
22:00
Астон Вілла
2
Болонья
0
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
5
Боруссія Дортмунд
2
22 жовтня
22:00
ПСЖ
1
ПСВ
1
22 жовтня
22:00
Ювентус
0
Штутгарт
1
22 жовтня
22:00
Штурм
0
Спортінг Лісабон
2
22 жовтня
22:00
Арсенал
1
Шахтар
0
22 жовтня
22:00
Аталанта
0
Селтік
0
23 жовтня
19:45
Брест
1
Баєр Леверкузен
1
23 жовтня
19:45
Янг Бойз
0
Інтер
1
23 жовтня
22:00
Бенфіка
1
Феєнорд
3
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
0
Ліверпуль
1
23 жовтня
22:00
Барселона
4
Баварія
1
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
0
Динамо Загреб
2
23 жовтня
22:00
Атлетіко
1
Лілль
3
23 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
5
Спарта Прага
0
23 жовтня
22:00
Слован Братислава
-
Динамо Загреб
-
05 листопада
19:45
ПСВ
-
Жирона
-
05 листопада
19:45
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
05 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00

Куртуа — поза заявкою Реала на матч з Міланом

04 листопада 2024

Лунін та Куртуа, getty images

Лунін в старті!

Мадридський Реал оголосив офіційну заявку на матч 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з італійським Міланом.

Зазначимо, що до списку гравців, які готуються до матчу з "россонері" не потрапив бельгійський воротар Тібо Куртуа, що практично забезпечує участь у цьому матчі українському голкіперу Андрію Луніну.

Матч між Реалом та Міланом відбудеться 5-го листопада, о 22:00 за київським часом.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал три матчі, пропустив п'ять голів та відіграв одного разу "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Анчелотті порадив Куртуа не поспішати з поверненням на футбольне поле.

Джерело: ФК Реал

команди
   