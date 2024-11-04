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-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
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-
05 листопада
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-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
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Лунін гратиме з Міланом в Лізі чемпіонів — Defensa Central

04 листопада 2024

Лунін, getty images

Куртуа не встигає набрати оптимальні кондиції.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті не хоче ризикувати здоров'ям основного голкіпера команди Тібо Куртуа, тому українець Андрій Лунін із великою часткою ймовірності почне наступну гру "вершкових", що відбудеться в рамках Ліги чемпіонів із Міланом, з перших хвилин. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, бельгійський воротар докладає максимум зусиль, щоб встигнути відновитися до наступного матчу. Він вже повернувся до тренувань на полі разом із командою, однак клуб не бажає наражати його на зайвий ризик.

Зазначається, що Анчелотті порадив Куртуа не поспішати. Італійський фахівець наголосив, що Тібо краще пропустити найближчі ігри з Міланом та Осасуною, якщо існує хоч найменша ймовірність рецидиву. Він порадив 32-річному бельгійцю повністю відновитися та вийти в стартовому складі після міжнародної паузи.
Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал три матчі, пропустив п'ять голів та відіграв одного разу "на нуль".

Джерело: Defensa Central

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