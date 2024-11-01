Ще один шанс для Луніна: Куртуа може пропустити матч з Міланом у Лізі чемпіонів

Бельгієць продовжує відновлення після травми.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа продовжує відновлення після травми і має намір повернутися до матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти Мілана. Про це повідомляє Marca.

Проте, за інформацією джерела, 32-річний бельгієць ще навіть не розпочав тренуватися, що залишає йому мало шансів бути готовим до єврокубкого матчу.

Нагадаємо, Куртуа зазнав пошкодження 23 жовтня і передбачалося, що він пропустить близько 2-3 тижнів.

Таким чином, швидше за все, у матчі проти Мілана, який відбудеться 5 листопада, ворота "вершкових" захищатиме українець Андрій Лунін.

Додамо, що Реал мав зіграти матч Ла Ліги проти Валенсії цими вихідними, проте зустріч була перенесена через наслідки потужного урагану.