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22:00
Спортінг Лісабон
-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
22:00
Баварія
-
Бенфіка
-
06 листопада
22:00

Ще один шанс для Луніна: Куртуа може пропустити матч з Міланом у Лізі чемпіонів

01 листопада 2024

Тібо Куртуа та Андрій Лунін, Getty Images

Бельгієць продовжує відновлення після травми.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа продовжує відновлення після травми і має намір повернутися до матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти Мілана. Про це повідомляє Marca.

Проте, за інформацією джерела, 32-річний бельгієць ще навіть не розпочав тренуватися, що залишає йому мало шансів бути готовим до єврокубкого матчу.

Нагадаємо, Куртуа зазнав пошкодження 23 жовтня і передбачалося, що він пропустить близько 2-3 тижнів.

Таким чином, швидше за все, у матчі проти Мілана, який відбудеться 5 листопада, ворота "вершкових" захищатиме українець Андрій Лунін.

Додамо, що Реал мав зіграти матч Ла Ліги проти Валенсії цими вихідними, проте зустріч була перенесена через наслідки потужного урагану.

Джерело: Marca

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