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-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
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-
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-
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Сімеоне — після поразки від Лілля: Пенальті? Сподіваюся, що одного разу те ж саме станеться на нашу користь

24 жовтня 2024

Сімеоне, getty images

Абсолютно два різні тайми у виконанні підопічних Ель Чоло.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку від французького Лілля (1:3) в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів. Цитує аргентинського фахівця AS.

"Ліга чемпіонів — прекрасне змагання. Якщо команда грає так, як ми в першому таймі, маючи шанси перемогти з рахунком 3:0, але виглядає непереконливо після перерви, то може статися те, що сталося. Вони забили чудовий гол і зрівняли рахунок, і я сподіваюся, що ми почуємо щось про те, чому було призначено пенальті.

Спочатку суддя сказав, що це була гра рукою, потім — що Коке штовхнув двох гравців. Рахунок 1:2 порушив рівновагу. 
У нас були Хіменес, Грізманн, Джуліано (Сімеоне — прим.), і вони оборонялися з тим же успіхом, що і в інших матчах. Ми могли виграти з рахунком 4:2, але програли 1:3.
Пенальті? Його просто не було. Чому суддя свиснув? Він говорив про гру рукою, а потім — про поштовх. Сподіваюся, ми зможемо щось дізнатися. Хто-небудь з УЄФА може сказати, що суддя все зрозумів правильно, а ВАР з якоїсь причини не втрутився. Сподіваюся, що одного разу те ж саме станеться на нашу користь.
 
Рахунок у матчі став 1:2, і нам знову не пощастило — як у матчі в Лісабоні, коли ми зіграли погано, так і сьогодні, коли вони забили три голи після трьох ударів по воротах.
 
До грубої помилки арбітра та ВАР нам не вистачало рішучості, і ми не змогли реалізувати три моменти. За хорошої гри і трьох-чотирьох гольових моментів ми були не такі рішучі, як того вимагає цей турнір. У нас були шанси, але пенальті змінив хід гри, чого, здавалося, не повинно було бути.
 
У нас складна ситуація в Лізі чемпіонів, ми пропустили сім голів у двох матчах. На нас чекає гра проти ПСЖ, і на даний момент у нас менше шансів на прохід далі", — сказав Сімеоне.
 
Раніше воротар "матрацників" Ян Облак оцінив виступ власної команди у матчі з Ліллем.

Джерело: Diario AS

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