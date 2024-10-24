Сімеоне — після поразки від Лілля: Пенальті? Сподіваюся, що одного разу те ж саме станеться на нашу користь

Абсолютно два різні тайми у виконанні підопічних Ель Чоло.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку від французького Лілля (1:3) в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів. Цитує аргентинського фахівця AS.

"Ліга чемпіонів — прекрасне змагання. Якщо команда грає так, як ми в першому таймі, маючи шанси перемогти з рахунком 3:0, але виглядає непереконливо після перерви, то може статися те, що сталося. Вони забили чудовий гол і зрівняли рахунок, і я сподіваюся, що ми почуємо щось про те, чому було призначено пенальті.

Спочатку суддя сказав, що це була гра рукою, потім — що Коке штовхнув двох гравців. Рахунок 1:2 порушив рівновагу.

У нас були Хіменес, Грізманн, Джуліано (Сімеоне — прим.), і вони оборонялися з тим же успіхом, що і в інших матчах. Ми могли виграти з рахунком 4:2, але програли 1:3.