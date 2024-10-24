Ямал: Барселоні було важливо виграти з рахунком 4:1 у Баварії

Видатна перемога каталонців.

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал прокоментував розгромну перемогу над мюнхенською Баварією (4:1) в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Цитує іспанського вундеркінда Marca.

"Цього тижня було дуже важливо виграти з рахунком 4:1 у такого суперника, як Баварія. Ми з нетерпінням чекали цього і дуже щасливі.

У цьому сезоні ми виступаємо дуже добре і з великою впевненістю. Багато говорили з приводу того, що може статися з нами в Лізі чемпіонів, але ми чудова команда і дуже згуртовані. Ми пройшли цю гру з честю. Нам потрібно було показати, на що ми здатні і ми це зробили", — заявив 17-річний іспанець.