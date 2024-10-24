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-
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22:00
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-
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-
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-
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-
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Янг Бойз
-
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Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
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Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
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Ямал: Барселоні було важливо виграти з рахунком 4:1 у Баварії

24 жовтня 2024

Ямал, getty images

Видатна перемога каталонців.

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал прокоментував розгромну перемогу над мюнхенською Баварією (4:1) в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Цитує іспанського вундеркінда Marca.

"Цього тижня було дуже важливо виграти з рахунком 4:1 у такого суперника, як Баварія. Ми з нетерпінням чекали цього і дуже щасливі. 

У цьому сезоні ми виступаємо дуже добре і з великою впевненістю. Багато говорили з приводу того, що може статися з нами в Лізі чемпіонів, але ми чудова команда і дуже згуртовані. Ми пройшли цю гру з честю. Нам потрібно було показати, на що ми здатні і ми це зробили", — заявив 17-річний іспанець.
Раніше вінгер каталонців Рафінья прокоментував розгром Баварії.

Джерело: Marca

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