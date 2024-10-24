Манчестер Сіті встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів

Чергове досягнення команди Пепа.

В рамках 3-го туру Ліги чемпіонів, Манчестер Сіті не помітив опору празької Спарти (5:0).

За інформацією Squawka, ця перемога дозволила "містянам" встановити новий рекорд турніру за найтривалішою безпрограшною серією в історії.

На рахунку колективу Пепа Гвардіоли тепер серія з 26 матчів без поразок в основний час (без урахування екстра-таймів — прим.). Раніше рекорд належав іншій команді з міста Манчестер — Манчестер Юнайтед. Під керівництвом легендарного шотландського фахівця сера Алекса Фергюсона "червоні дияволи" не програвали у 25 матчах поспіль.