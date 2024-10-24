Ноєр: Барселона грає більш інтенсивно, ніж команди, з якими ми зустрічалися до цього

Важка поразка німецького гранда.

Капітан мюнхенської Баварії Мануель Ноєр підбив підсумки матчу 3-го туру Ліги чемпіонів з каталонською Барселоною (1:4). Цитує досвідченого ветерана Bayern & Germany.

"Обидві команди діяли ризиковано, тому траплялися помилки та втрати м'яча. В нас багато що не виходило, треба бути активнішими й агресивнішими в півзахисті, бо в атаці Барселони є швидкі гравці, такі як Рафінья. Цього сьогодні не вистачало.

Треба також сказати, що "Барса" грає більш інтенсивно, ніж команди, з якими ми зустрічалися до цього", — заявив Ноєр.

Раніше Йосуа Кімміх прокоментував поразку від Барселони.