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-
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-
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-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
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22:00
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-
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Ноєр: Барселона грає більш інтенсивно, ніж команди, з якими ми зустрічалися до цього

24 жовтня 2024

Ноєр, getty images

Важка поразка німецького гранда.

Капітан мюнхенської Баварії Мануель Ноєр підбив підсумки матчу 3-го туру Ліги чемпіонів з каталонською Барселоною (1:4). Цитує досвідченого ветерана Bayern & Germany.

"Обидві команди діяли ризиковано, тому траплялися помилки та втрати м'яча. В нас багато що не виходило, треба бути активнішими й агресивнішими в півзахисті, бо в атаці Барселони є швидкі гравці, такі як Рафінья. Цього сьогодні не вистачало.

Треба також сказати, що "Барса" грає більш інтенсивно, ніж команди, з якими ми зустрічалися до цього", — заявив Ноєр.
Раніше Йосуа Кімміх прокоментував поразку від Барселони.

Джерело: Bayern & Germany

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