Кімміх — після поразки від Барселони: Суперник нас не переграв

Рахунок на табло.

Один з лідерів мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх прокоментував розгромну поразку від каталонської Барселони (1:4) в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Я спокійний, тому що впевнений у тому, як ми граємо. Вони нас не переграли.

Велика поразка. Ми погано почали матч, але потім зуміли зрівняти рахунок і контролювали хід гри, поки не пропустили другий гол, що, на мій погляд, стало наслідком фолу на Кім Мін Чже.

Перед перервою ми пропустили третій, що завдало нам болю. Ми трохи втратили терпіння та контроль. Ми припускалися помилок, і Барселоні стало легше долати наш пресинг, що вилилося в голи.

Мені здається, що рахунок 1:4 загалом несправедливий з огляду на хід гри", — заявив Кімміх.

Раніше головний тренер Баварії Венсан Компані висловився про гру з Барселоною.