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-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
22:00
Шахтар
-
Янг Бойз
-
06 листопада
19:45
Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
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-
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-
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Компані: Вітаю Барселону з перемогою

24 жовтня 2024

Компані, getty images

У мюнхенців дві поразки в трьох матчах основного раунду Ліги чемпіонів.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про поразку від Барселони (1:4) в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Цитує бельгійського фахівця Bayern&Germany.

"Ми програли, це явна поразка. Зараз не час для того, щоб одразу глибоко аналізувати гру. Ми разом сядемо і все проаналізуємо, а потім будемо рухатися далі.

У перші півгодини, якщо не брати до уваги раннього голу, мені здавалося, що ми здатні виграти. Але другий і третій голи змінили гру. Ми проаналізуємо це, зробимо висновки і станемо сильнішими.
Ця поразка не визначить наш сезон. Ми оцінимо спад форми між першою та другою половинами та попрацюємо над її покращенням.
Барселона» — топовий клуб. У таких матчах ти хочеш виграти і показати найкращу версію Баварії. Вітаю суперника з перемогою.
 
Що стосується нас, то потрібно винести з цього урок, щоб вийти на інший рівень у Бундеслізі, а потім повернутися в Лігу чемпіонів і виграти більше матчів.
 
Ми не все зробили правильно в цьому матчі — інакше б не програли 1:4", — заявив Компані.
 
Раніше головний тренер "Барси" Гансі Флік прокоментував гру з Баварією.

Джерело: Bayern & Germany

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