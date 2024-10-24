Компані: Вітаю Барселону з перемогою

У мюнхенців дві поразки в трьох матчах основного раунду Ліги чемпіонів.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився про поразку від Барселони (1:4) в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Цитує бельгійського фахівця Bayern&Germany.

"Ми програли, це явна поразка. Зараз не час для того, щоб одразу глибоко аналізувати гру. Ми разом сядемо і все проаналізуємо, а потім будемо рухатися далі.

У перші півгодини, якщо не брати до уваги раннього голу, мені здавалося, що ми здатні виграти. Але другий і третій голи змінили гру. Ми проаналізуємо це, зробимо висновки і станемо сильнішими.

Ця поразка не визначить наш сезон. Ми оцінимо спад форми між першою та другою половинами та попрацюємо над її покращенням.