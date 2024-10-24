Флік: Така перемога над Баварією вселяє впевненість перед грою з Реалом

"Барса" знищила "рекордмайстер".

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував розгромну перемогу над мюнхенською Баварією (4:1). Цитує німецького фахівця Marca.

"Ми домоглися потрібного результату і набрали три очки. Вважаємо, матч вийшов чудовим. Після першого голу в нас були невеликі проблеми протягом 10-15 хвилин, але приємно бачити, що в підсумку команда оговталася від цього. У нас молодий колектив, і важливо бачити такі речі.

Наш потенціал набагато вищий. Ми намагаємося робити щось подібне в кожній грі, покращувати свій футбол. Така наша мета.

Це неймовірно. Баварія — чудова команда з фантастичними футболістами. За її грою хочеться спостерігати. Звичайно, такі перемоги варто святкувати, для команди це приголомшливе досягнення. Це вселяє впевненість перед суботнім матчем з Реалом.

Зараз я не думаю про гру на Бернабеу. Почну думати про неї завтра