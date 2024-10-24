Флік: Така перемога над Баварією вселяє впевненість перед грою з Реалом

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував розгромну перемогу над мюнхенською Баварією (4:1). Цитує німецького фахівця Marca.
"Ми домоглися потрібного результату і набрали три очки. Вважаємо, матч вийшов чудовим. Після першого голу в нас були невеликі проблеми протягом 10-15 хвилин, але приємно бачити, що в підсумку команда оговталася від цього. У нас молодий колектив, і важливо бачити такі речі.
Наш потенціал набагато вищий. Ми намагаємося робити щось подібне в кожній грі, покращувати свій футбол. Така наша мета.
Це неймовірно. Баварія — чудова команда з фантастичними футболістами. За її грою хочеться спостерігати. Звичайно, такі перемоги варто святкувати, для команди це приголомшливе досягнення. Це вселяє впевненість перед суботнім матчем з Реалом.
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Касадо? Він неймовірний. Марк дуже сильний у захисті, зокрема й під час гри з м'ячем. Це Ла Масія. Я дуже щасливий. Всі бачать якість цих футболістів. Ви могли побачити його рівень в другому таймі, коли ми об'єднали зусилля та зберегли володіння м'ячем. Це було дуже добре", — сказав Флік.