Аталанта — Селтік 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 23.10.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА бергамська Аталанта на власному полі зіграла внічию з Селтіком.

Протягом цього протистояння командам не вдалося реалізувати свої моменти, яких значно більше було у господарів поля, тому фінальний свисток зафіксував нулі на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Селтік у рамках третього туру Ліги чемпіонів-2024/25:

Аталанта — Селтік 0:0

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Дзаніоло, 78) — Белланова (Де Кетеларе, 58), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Пашалич (Руджері, 78) — Ретегі (Самарджич, 58), Лукман (Куадрадо, 69)

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Трасті, Скейлс, Вальє — Енгелс (Маккован, 74), Макгрегор, Хатате (Бернарду, 68) — Кюн (Форрест, 81), Айда (Фурухасі, 68), Маеда (Енріке Пальма Осегера, 74)

Попередження: Джонстон