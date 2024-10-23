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-
Манчестер Сіті
-
05 листопада
22:00
Болонья
-
Монако
-
05 листопада
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Штурм
-
05 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Баєр Леверкузен
-
05 листопада
22:00
Лілль
-
Ювентус
-
05 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Мілан
-
05 листопада
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-
Янг Бойз
-
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Брюгге
-
Астон Вілла
-
06 листопада
19:45
Спарта Прага
-
Брест
-
06 листопада
22:00
Штутгарт
-
Аталанта
-
06 листопада
22:00
Інтер
-
Арсенал
-
06 листопада
22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
06 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Барселона
-
06 листопада
22:00
ПСЖ
-
Атлетіко
-
06 листопада
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Баварія
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-
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22:00

Аталанта — Селтік 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 23.10.2024

23 жовтня 2024

Аталанта — Селтік 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 23.10.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА бергамська Аталанта на власному полі зіграла внічию з Селтіком.

Протягом цього протистояння командам не вдалося реалізувати свої моменти, яких значно більше було у господарів поля, тому фінальний свисток зафіксував нулі на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Селтік у рамках третього туру Ліги чемпіонів-2024/25:

Аталанта — Селтік 0:0
Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Дзаніоло, 78) — Белланова (Де Кетеларе, 58), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Пашалич (Руджері, 78) — Ретегі (Самарджич, 58), Лукман (Куадрадо, 69)
Селтік: Шмейхель — Джонстон, Трасті, Скейлс, Вальє — Енгелс (Маккован, 74), Макгрегор, Хатате (Бернарду, 68) — Кюн (Форрест, 81), Айда (Фурухасі, 68), Маеда (Енріке Пальма Осегера, 74)
Попередження: Джонстон
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