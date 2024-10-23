Брест — Баєр Леверкузен 1:1 Відео голів та огляд матчу 23.10.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА леверкузенський Баєр у гостях зіграв унічию з Брестом.

У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами, коли на гол Флоріана Вірца забитим м'ячем відповів П'єр Ле-Мелу, на чому й закінчилася результативність з боку обох колективів — 1:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брест — Баєр Леверкузен у рамках третього туру Ліги чемпіонів-2024/25:

Брест — Баєр Леверкузен 1:1

Голи: Ле-Мелу, 39 - Вірц, 24

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Айдара — Камара (Фернандес, 83), Ле-Мелу, Маньєтті (Думбія, 83) — Дель Кастільо (Февр, 72), Ажорк (Салах, 72), Сіма (Самба Бальде, 66)

Баєр Леверкузен: Коварж — Мукіеле Мулере (Та, 72), Та, Інкап'є, Грімальдо — Паласіос (Фрімпонг, 63), Гарсія — Вірц, Гофманн, Телла (Адлі, 63) — Шик (Джака, 63)

Попередження: Салах, Ле-Мелу — Фрімпонг, Вірц, Та