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22:00
Феєнорд
-
РБ Зальцбург
-
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22:00
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Брест — Баєр Леверкузен 1:1 Відео голів та огляд матчу 23.10.2024

23 жовтня 2024

Брест — Баєр Леверкузен 1:1 Відео голів та огляд матчу 23.10.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 23 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА леверкузенський Баєр у гостях зіграв унічию з Брестом.

У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами, коли на гол Флоріана Вірца забитим м'ячем відповів П'єр Ле-Мелу, на чому й закінчилася результативність з боку обох колективів — 1:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брест — Баєр Леверкузен у рамках третього туру Ліги чемпіонів-2024/25:

Брест — Баєр Леверкузен 1:1
Голи: Ле-Мелу, 39 -  Вірц, 24
Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Айдара — Камара (Фернандес, 83), Ле-Мелу, Маньєтті (Думбія, 83) — Дель Кастільо (Февр, 72), Ажорк (Салах, 72), Сіма (Самба Бальде, 66)
Баєр Леверкузен: Коварж — Мукіеле Мулере (Та, 72), Та, Інкап'є, Грімальдо — Паласіос (Фрімпонг, 63), Гарсія — Вірц, Гофманн, Телла (Адлі, 63) — Шик (Джака, 63)
Попередження: Салах, Ле-Мелу — Фрімпонг, Вірц, Та
команди
   