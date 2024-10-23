Аталанта та Селтік розійшлися безгольовим миром

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА бергамська Аталанта приймала на своєму полі Селтік із шотландського Глазго.
Команда Джан П'єро Гасперіні контролювала гру та систематично створювала моменти у воріт суперника протягом матчу, проте у підсумку ніяких дивідендів ці зусилля бергамаскам так і не принесли.
Фінальний свисток зафіксував підсумкову нульову нічию.
Аталанта — Селтік 0:0
Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Дзаніоло, 78) — Белланова (Де Кетеларе, 58), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Пашалич (Руджері, 78) — Ретегі (Самарджич, 58), Лукман (Куадрадо, 69)
Селтік: Шмейхель — Джонстон, Трасті, Скейлс, Вальє — Енгелс (Маккован, 74), Макгрегор, Хатате (Бернарду, 68) — Кюн (Форрест, 81), Айда (Фурухасі, 68), Маеда (Енріке Пальма Осегера, 74)
Попередження: Джонстон