Баєр Леверкузен не зміг обіграти Брест у Лізі чемпіонів

Французький клуб продовжує свою успішну єврокубкову кампанії, не знаючи поразок у трьох турах ЛЧ.

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА леверкузенський Баєр вирушив у гості до французького Бреста, який здобув дві перемоги у своїх двох стартових єврокубкових матчах.

На 24-ій хвилині "фармацевти" відкрили рахунок у зустрічі завдяки голу Флоріана Вірца, проте ще до перерви господарі поля змогли відігратися, коли на 39-ій хвилині Ле-Мелу відгукнувся на передачу Камара.

У другій половині матчу підопічні Хабі Алонсо майже нічого не змогли створити в атакувальній фазі, тоді як до перемоги ближче були саме гравці Бреста. У підсумку ж фінальний свисток зафіксував нічию — 1:1.

Брест — Баєр Леверкузен 1:1

Голи: Ле-Мелу, 39 - Вірц, 24

Брест: Бізот — Лала, Шардонне, Кулібалі, Айдара — Камара (Фернандес, 83), Ле-Мелу, Маньєтті (Думбія, 83) — Дель Кастільо (Февр, 72), Ажорк (Салах, 72), Сіма (Самба Бальде, 66)

Баєр Леверкузен: Коварж — Мукіеле Мулере (Та, 72), Та, Інкап'є, Грімальдо — Паласіос (Фрімпонг, 63), Гарсія — Вірц, Гофманн, Телла (Адлі, 63) — Шик (Джака, 63)

Попередження: Салах, Ле-Мелу — Фрімпонг, Вірц, Та