Фермін Лопес та Геррейру зіграють з перших хвилин матчу Барселона — Баварія

Стали відомі стартові склади команд.

В матчі третього туру загального етапу Ліги чемпіонів Барселона прийме на своєму полі Баварію. В стартовому складі каталонців з'явиться Фермін Лопес, тоді як у гостей з перших хвилин зіграє Рафаель Геррейру.

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Педрі, Касадо — Лопес — Ямал, Левандовські, Діас

Запасні: Щесни, Кочен, Форт Гарсія, Мартін, Домінгес, Торре, Ольмо, де Йонг, Гаві, Фаті, Віктор

Баварія: Ноєр — Геррейру, Упамекано, Мін Дже, Девіс — Кімміх, Палінья — Олісе, Мюллер, Гнабрі — Кейн

Запасні: Перец, Ульрайх, Даєр, Азну Бен Шейх, Ібрагімович, Лаймер, Мусіала, Горецка, Сане, Коман, Тель

Початок матчу Барселона — Баварія заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.