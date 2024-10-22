Пулішич забив прямим ударом із кутового

Гарний гол американця у ворота Брюгге.

Півзахисник Мілана Крістіан Пулішич забив у ЛЧ прямим ударом із кутового.

26-річний футболіст збірної США відкрив рахунок у матчі 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Брюгге (1:0, перерва).

На 34-й хвилині Пулішич від кута поля спрямував м'яч у площину воріт бельгійської команди, де боротьбу із суперниками вів Маттео Габбія.

М'яч нікого не торкнувся, голкіпер Симон Міньоле не зміг відвести загрозу, і взяття воріт відбулося.

Зазначимо, що Пулішич забив 7 голів у 11 матчах за Мілан у цьому сезоні і зробив 3 асисти.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Мілан — Брюгге.