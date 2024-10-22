Гвардіола: Ще кілька днів тому я нічого не знав про Спарту

Проте тренер заявив, що це непростий суперник.

Наставник Ман Сіті Пеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу із празькою Спартою у ЛЧ.

"Команда багато разів доводила, що здатна дуже швидко забувати як хороші, так і погані моменти та бути готовою до наступної гри.

Ми граємо в Лізі чемпіонів проти Спарти, яка має стільки ж очок, скільки й у нас. Вони створюють багато проблем супернику.

Ще кілька днів тому я нічого не знав про Спарту, ​​але коли почав спостерігати за ними, у мене склалося гарне враження", – сказав іспанський тренер.

Гра третього туру загального етапу ЛЧ Сіті — Спарта пройде в середу, 23 жовтня.