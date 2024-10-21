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-
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-
Баварія
-
23 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Ліверпуль
-
23 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Феєнорд
-
23 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Інтер
-
23 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
23 жовтня
22:00
Атлетіко
-
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-
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Куртуа — про гру Реала: Все не так погано, як ви собі уявляєте

21 жовтня 2024

Куртуа, getty images

На мадридців чекає повторення фіналу ЛЧ сезону-2024/25.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про поточну форму "вершкових" напередодні матчу 3-го туру Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією. Цитує бельгійця As.

"Настрій кожного з нас завжди максимальний, ми завжди намагаємося оборонятися всією командою, так само і атакувати. Іноді потрібна комунікація, коли і як пресингувати — це повинні робити всі одинадцять гравців.

Деяким фізично важко після довгого сезону майже без відпочинку. Ми впораємося. Важливо виграти найближчі матчі, щоб не втрачати впевненість.
Відбуваються зміни, деякі гравці пішли — іноді потрібен певний час, щоб адаптуватися. Це відбувається не за місяць і не за два. Все зміниться на краще.
 
Все не так погано, як ви собі уявляєте. Ми говорили про це і намагаємося поліпшити становище", — сказав Куртуа.
 
Раніше Карло Анчелотті розповів про свої вимоги до Кіліана Мбаппе.

 

Джерело: Diario AS

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