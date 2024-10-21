Куртуа — про гру Реала: Все не так погано, як ви собі уявляєте

На мадридців чекає повторення фіналу ЛЧ сезону-2024/25.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про поточну форму "вершкових" напередодні матчу 3-го туру Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією. Цитує бельгійця As.

"Настрій кожного з нас завжди максимальний, ми завжди намагаємося оборонятися всією командою, так само і атакувати. Іноді потрібна комунікація, коли і як пресингувати — це повинні робити всі одинадцять гравців.

Деяким фізично важко після довгого сезону майже без відпочинку. Ми впораємося. Важливо виграти найближчі матчі, щоб не втрачати впевненість.